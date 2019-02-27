МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не обсуждает введение ограничений на экспорт зерновых культур из России, информация о распределении квот на поставки зерна среди экспортеров не соответствует действительности, говорится в сообщении Минсельхоза.

В министерстве напомнили, что прогноз Минсельхоза по экспорту зерна в текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) составляет 42 миллиона тонн, он был сформирован с учетом данных ключевых экспортеров.

"На регулярных совещаниях с участниками рынка Минсельхоз обсуждает, в том числе, вопросы, связанные с соблюдением данного прогноза. В настоящее время ведомство не видит предпосылок для его корректировки и не обсуждает введение никаких ограничительных мер по экспорту зерна. Информация о распределении Минсельхозом квот на поставки зерна среди экспортеров не соответствует действительности", — сообщили в Минсельхозе.

В среду газета "Ведомости" со ссылкой на четырех менеджеров зерновых компаний и двух федеральных чиновников сообщила, что Минсельхоз РФ ввел негласные квоты для экспортеров зерна. По словам одного из собеседников издания, квоты распределены по "историческому принципу", за базу для расчетов был взят экспорт крупными трейдерами на октябрь 2018 года.