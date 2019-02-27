МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Конгресс США опубликовал в ночь на среду на своем сайте текст законопроекта, который предполагает введение новых санкций в отношении РФ.

Американские сенаторы — демократы и республиканцы — 13 февраля внесли в конгресс законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора РФ, а также против российского госдолга. Санкции предлагается ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине".

Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по всем этим вопросам, заявляя, что утверждения о вмешательстве РФ в выборы в США голословны, и не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а в Сирии действует против террористов по просьбе официальных властей страны.

Кроме того, РФ не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, и вынуждена была принять ответные меры на санкции и Запада и взять курс на импортозамещение.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, за новым "антироссийским законопроектом" США стоит прагматизм: это попытка вытеснить конкурентоспособные компании РФ с рынка.

Помимо положений о санкциях в законопроекте конгресса США выдвигаются другие инициативы по противодействию РФ.

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ПО БОРЬБЕ С ГИБРИДНЫМИ УГРОЗАМИ

Сенаторы США предлагают создать национальный центр по борьбе с гибридными угрозами со стороны РФ и профинансировать "фонд противостояния российскому влиянию". Согласно опубликованному документу, центр должен стать "первичной организацией в США для координации анализов и реализации мер в правительстве США в ответ на гибридные угрозы от правительства РФ нацбезопасности, суверенитету, демократии и экономической активности США и союзников". Сообщается, что глава центра каждые 180 дней должен предоставлять соответствующим комитетами Конгресса доклады об угрозах, исходящих от России в отношении нацбезопасности, суверенитету и экономической активности США и союзников. Каждый доклад должен включать природу и масштаб угрозы, а также способность США выявлять такие угрозы и бороться с ними.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВЛИЯНИЮ РФ

Кроме того, предлагается профинансировать работу фонда противодействия влиянию России, который будет "оказывать помощь европейским странам, уязвимым к вмешательству Кремля". Согласно тексту законопроекта, выделяемые фонду средства должны использоваться в странах, которые госсекретарь обозначит как "уязвимые к отрицательному влиянию РФ". Среди целей подобной деятельности называются: защита выборных механизмов от кибератак, борьба с коррупцией, разрешение гуманитарных кризисов и нестабильности, вызванных "вторжением и оккупацией РФ Грузии, Молдавии и Украины".

ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПУТИНА

Законопроект предлагает администрации подготовить доклад о состоянии президента России Владимира Путина. Согласно тексту документа, в докладе должна содержаться информация о "предполагаемом состоянии и известных источниках доходов Путина и членов его семьи, включая активы, финансовые вложения, банковские счета", а также указание на "наиболее значимых и высокопоставленных" иностранных политиков и бизнесменов в РФ из окружения Путина.

ДОКЛАД ОБ УБИЙСТВЕ НЕМЦОВА

Помимо этого, законопроект предлагает подготовить доклад об убийстве политика Бориса Немцова. Согласно документу, в докладе должен содержаться список лиц, связанных с убийством, описание того, "какие меры, если таковые были, правительство РФ предприняло, для расследования" случившегося, а также оценка эффективности этих мер.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре столицы. Суд приговорил пятерых участников убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву — 19 лет, его брату Шадиду — 16 лет, Темирлану Эскерханову — 14 лет, Хамзату Бахаеву — 11 лет.

УСЛОЖНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВЫХОДА США ИЗ НАТО

Законопроект США, внесенный группой сенаторов, предлагает усложнить процедуру выхода страны из Североатлантического альянса. В тексте законопроекта утверждается, что сенат выступает против любых усилий по выходу США из Североатлантического альянса. Законопроект предполагает ограничение на использование денежных средств с целью прямой или косвенной поддержки любых усилий со стороны любого члена правительства для выхода США из НАТО до тех пор, пока соответствующую резолюцию не одобрят по меньшей мере две трети сенаторов. Кроме того, предлагается облегчить передачу вооружения странам НАТО.

В частности, не позднее чем через 60 дней после вступления в силу закона министр обороны должен представить комитетам конгресса доклад с рекомендациями относительно необходимости и целесообразности передачи избыточной военной техники и имущества странам НАТО. Особый акцент должен быть сделан на государствах-членах, которые в настоящее время приобретают оборонные товары или услуги у РФ. После рассмотрения доклада комитетами президент уполномочен передавать данные вооружения в течение финансового года. При этом страны-получатели должны пообещать сократить свои закупки военных товаров и услуг у России.

НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Согласно тексту, политика США должна быть направлена на укрепление механизмов расследования и идентификации химического оружия ОЗХО, включая создание новой лаборатории и усовершенствование сети специализированных лабораторий. Законопроект предполагает, что для этого США должны предоставлять дополнительные ресурсы и техническое оборудование. Также предлагается выделять 25 миллионов долларов на каждый финансовый год с 2020 до 2024 год ОЗХО в качестве добровольного взноса для усиления механизма расследований организации. Кроме того, США должны "оказать давление на правительство РФ, чтобы оно прекратило подрывать международные усилия ООН и ОЗХО по расследованию химических атак и установлению виновников этих атак".

Утверждается, что Россия, в частности, проявила нежелание и оказалась не в состоянии "заставить президента Сирии Башара Асада прекратить химатаки против гражданского населения".

РФ ранее неоднократно заявляла, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне, а также призывала к всестороннему расследованию случаев применения химвеществ в САР.

Как отмечается в законопроекте, не позднее 30 дней после вступления в силу закона и ежегодно после этого госсекретарь должен представить комитетам конгресса доклад с оценкой, были ли введены обязательные санкции в рамках закона 1991 года о ликвидации химического и биологического оружия в отношении РФ и предприняла ли Россия какие-либо шаги, чтобы избежать этих санкций. Кроме того, не позднее 120 дней после вступления в силу закона госсекретарь должен подать комитетам конгресса доклад относительно программ биологического и химического оружия РФ. Доклад также должен содержать сведения о любой прямой или непрямой поддержке других стран или негосударственных субъектов, включая передачу материалов, сведений или технологий.