МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минсельхоз РФ не поддержал предложения Федеральной таможенной службы (ФТС) по расширению продуктового эмбарго. Как пишет "Коммерсант", в ходе отраслевого совещания данную идею признали нецелесообразной.

Россия ввела продуктовое эмбарго летом 2014 года как ответную меру на санкции ряда стран против российских компаний, чиновников и бизнесменов из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

Однако в середине февраля ФТС предложила Минсельхозу расширить список. Сейчас в нем лишь перечень конкретных товаров, а ведомство считает, что туда следует включить целые продуктовые группы.

В частности, речь шла о запрете ввоза живых животных (за исключением чистопородных племенных), мяса и пищевых мясных субпродуктов, рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, молочной продукции, яиц птиц, натурального меда.

Расширение запрета ФТС объясняла необходимостью исключить возможность импорта в РФ "запрещенки" путем ее декларирования кодами "товаров прикрытия". Из-за инициативы под угрозой запрета оказались, в частности, испанские оливки, латвийские шпроты и некоторые виды хамона. Кроме того, предложение ФТС ограничивало импорт пищевых ингредиентов.

В Минсельхозе сочли, что идея создает риски для российских производителей и переработчиков, а также угрожает стабильности снабжения населения российскими продуктами питания, пишет издание. Основные риски были в запрете на ввоз концентратов и ингредиентов для производства детского питания, соков и безалкогольных напитков. Производство подобного сырья в России не развито, а найти аналоги в странах, не подпадающих под эмбарго, невозможно без потери качества.

Как отметил источник издания в пищевой компании, в текущем виде предложение таможенной службы нежизнеспособно. К вопросу целесообразно вернуться при возникновении обстоятельств, которые потребуют дополнительных ответных санкций в отношении продовольствия.

ЭМБАРГО УЖЕ ДОСТАТОЧНО

Опрошенные "Прайм" эксперты сошлись во мнении, что расширение списка продэмбарго нецелесообразно. "Запрет на ввоз некоторых продуктов питания как ответ России на введенные Западом санкции несколько исчерпал себя, ввиду того, что под ограничения попали товары, от которых можно было отказаться и в разумный инвестиционный срок наладить отечественное производство", — говорит исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

Отраслевые союзы и ранее с 2014 года вели активную работу с органами государственной власти для того, чтобы минимизировать потери от ограничений и воспользоваться ими для роста экономики в сегменте АПК. На сегодняшний день сложно представить ужесточение списка в отраслевой тематике без ущерба для пищевой промышленности. Видимо, необходимо обсуждать с другими секторами экономики, какие запреты способны дать положительный эффект, говорит он.

По нашим наблюдениям эффект от продэмбарго имел ограниченный потенциал действия – в пределах трех лет, говорит гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков. "За эти годы российские предприниматели смогли насытить рынок предложением и в целом компенсировать отсутствие европейских товаров. Однако уже в конце 2018-начале 2019 года они стали резко сокращать инвестпланы по производству пищевых продуктов", — отметил он.

Причина в том, что внутренний рынок уже насыщен продукцией и на нем сформировались жесткие конкурентные условия. При этом спрос на продукты не растет на фоне стагнации реальных доходов. Выйти же на внешний рынок производители не могут из-за отсутствия системной национальной политики по развитию экспорта, несоответствию продукции европейским требованиям и ряду других причин.

В этой ситуации расширять спектр ограничений категорически не следует, и Минсельхоз совершенно прав, уверен Федяков.

"Играть в эти игры стоит лишь ограниченно, и все, что можно, мы от запрета на ввоз импортных продуктов уже получили", — считает он.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Отечественные производители уже получили хорошую фору и за счет продэмбарго, и на фоне девальвации рубля. Сейчас ситуация прямо противоположна тому, что мы наблюдали в 2000-е годы, когда рынок буквально захлебывался от импорта. Если того же эффекта запреты больше не дадут, следует переключиться на другие методы регулирования.

Будут ли введены новые ответные меры, зависит от наших зарубежных партнеров и их мер против России. Если курс изоляции нашей страны продолжится, то, видимо, правительство найдет достойные ответные шаги, превращающие риски в возможности для экономики, говорит Востриков.

"С учетом перестройки курса АПК с импортозамещения на реализацию экспортных возможностей, мы думаем, что это будет не продэмбарго, а несколько другие меры в иных секторах экономики", — добавил он.

По мнению Федякова, следует заняться выстраиванием конкурентоспособной системы, которая опирается не на искусственные барьеры, а работает в естественных условиях. Важно развивать экспорт, потенциал для которого у наших товаров весьма неплох. А для регулирования рынка есть другие инструменты, помимо запретов – акцизы, таможенные сборы, заключил эксперт.