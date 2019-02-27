МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. На реализацию послания президента России потребуется порядка 900 миллиардов рублей с 2019 по 2024 годы, сообщил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Мы начали уже подготовку всех необходимых решений сразу после послания. В совокупности сделан расчет примерных финансовых потребностей на реализацию тех задач, которые были поставлены в послании: это более 900 миллиардов рублей на промежутке от 2019 до 2024 года", — сказал Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин 20 февраля огласил свое послание Федеральному собранию. Утвержденный главой государства перечень поручений по реализации послания позже был опубликован на сайте Кремля. Поручения касаются, в частности, широкого круга мер социальной поддержки граждан.

"При уточнении бюджета (на текущий год — ред.) заложим необходимые ресурсы, и при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку эти средства будут изысканы", — заявил Силуанов. По его словам, Минфин уже работает над поправками вместе с депутатами Госдумы.

"При подготовке предложений будем более жестко теперь относиться к перераспределению бюджетных ассигнований, к бюджетной дисциплине, с тем чтобы максимально мобилизовать все ресурсы, которые есть в бюджете на исполнение задач, которые есть в указе и в послании президента", — пообещал он.