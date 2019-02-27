МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 22,493 миллиарда рублей при спросе в 29,003 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 90,503% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,46% годовых. Средневзвешенная цена составила 90,5902% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,45% годовых.

Также в среду ведомство разместило ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 35,106 миллиарда рублей при спросе в 46,712 миллиарда рублей.

Цена отсечения составила 93,592% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,24% годовых. Средневзвешенная цена составила 93,6544% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,23% годовых.