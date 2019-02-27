МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. В среду пакистанская армия сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. МИД Пакистана заявил, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация "желания и готовности к самообороне".

Индийские власти и военные пока хранят молчание, но накануне ВВС этой страны нанесли удар по пакистанскому лагерю, где предположительно шла подготовка террористов.

Инцидент, пока не имеющий продолжения, встревожил мировые фондовые рынки. Азиатские индексы, которые росли в начале дня, после получения информации о случившемся перешли к снижению. Это касается и европейских бирж. Российский рынок акций тоже снижается на негативном внешнем фоне.

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ

Последствия эскалации могут быть далеко идущими, поскольку и Индия, и Пакистан обладают ядерным оружием. Однако эксперты, опрошенные "Прайм", разошлись в оценках ситуации и ее влияния на мировую экономику.

"Конечно, это давние политические враги – все началось с момента распада Британской Индии и образования независимых Индии и Пакистана, разделенных по религиозному признаку. Но в целом мы не видим шока – налицо лишь повод для технической коррекции на развивающихся рынках", — говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Уже давно именно развивающиеся рынки являются главной точкой экономического роста – пример тому Китай, Чили, Турция, Россия и Индия. Рынок ждет повода для консолидации, и конфликт может им стать. Но вряд ли он перерастет во что-то масштабное – глобальную "встряску" рынкам способны устроить лишь мировые державы. Дальнейшая эскалация локального конфликта невыгодна Пакистану из-за разницы с Индией в размерах и военной мощи. Таким образом, при посредничестве третьих стран ситуация, скорее всего, вернется в мирное русло, считает аналитик.

Пока говорить о полномасштабном кризисе преждевременно, согласна доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Владислава Полетаева. "Такие ситуации периодически происходят, стоит вспомнить крушение малазийского самолета в июле 2014 года на территории Донецкой области. Однако кризисы или ухудшение ситуации в различных странах мира, как правило, приводят к проблемам на финансовом рынке", — полагает она.

Как правило, сильнее всего страдают от этого именно развивающиеся страны. Очевидно, что после данного случая инвесторы могут начать выводить средства из стран-участников конфликта. Этот процесс может коснуться и других игроков, в том числе России. Он может привести к понижению стоимости ценных бумаг государства и корпоративных эмитентов, девальвации национальной валюты, проблемам в банковской системе и на финансовом рынке, считает эксперт.

ПЛАЦДАРМ ДЛЯ НОВЫХ КОНФЛИКТОВ

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович высказал мнение, что возникновение таких конфликтов является крайне негативной тенденцией. "В существующих реалиях мирового устройства такого рода милитаризованные столкновения не могут оставаться изолированными. Главным риском является то, что один конфликт повышает уровень общей геополитической напряженности в мире и, как следствие, формирует плацдарм для возникновения новых столкновений", — указал он.

Также нельзя не учитывать риски вмешательства других сторон, что приводит лишь к дальнейшей эскалации. Влияние такого геополитического давления на рост мировой экономики носит определенно негативный характер, добавил эксперт.

Вместе с тем, значительного эффекта для нефтяного рынка эксперты не ожидают, поскольку никаких трубопроводов в регионе нет, и указанные страны не являются экспортерами. Тем не менее, по словам Луцко, любой военный конфликт провоцирует рост спроса на энергоресурсы и, как следствие, их подорожание.

"Нефтяной актив, как правило, получает спекулятивную поддержку от геополитической напряженности вне зависимости от ее влияния на фундаментальные аспекты нефтяного рынка", — согласен Покатович.

АВИАСООБЩЕНИЕ

В связи с напряженной геополитической обстановкой на индийском субконтиненте, авиационными властями Индии, Пакистана и Афганистана введен частичный или полный запрет на использование их воздушного пространства. Авиакомпании как РФ, так и ЕС уже получили соответствующие рекомендации от властей и меняют маршруты. В частности, это коснулось рейсов во Вьетнам и Таиланд. Уже вылетевшим самолетам пришлось внепланово садиться на дозаправку.

Все это может оказать серьезное влияние на рынок. "Если мы говорим о прецедентах прекращения воздушного сообщения из-за военных операций, как, к примеру, в Ираке, то может снизиться объем международных перевозок и у тех, кто занимается ими, возникнут проблемы. В данном случае рискуют, прежде всего, авиакомпании, чей бизнес связан с доставкой мигрантов из Центральной Азии в Европу. Им придется столкнуться с сокращением спроса и необходимостью удлинять маршрут", — рассуждает исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

Что касается российских авиакомпаний, то при вылете из Москвы им по большей части не нужно облетать ставшие опасными территории, либо добавляется сравнительно небольшой километраж. Исключение составляют Гоа и Шри-Ланка. Сообщения о том, что на дозаправку пришлось садиться лайнерам, следующим в Пхукет, связаны с тем, что даже при небольшом изменении маршрута горючего могло не хватить, если самолеты были заправлены "впритык". В целом увеличение продолжительности полета не будет критичным, убежден он.

Если эскалация продлится недолго, то компании справятся с дополнительными расходами и не будут перекладывать их на пассажиров. Вряд ли сократятся и полеты из РФ по наиболее востребованным направлениям. Однако в средне- и долгосрочной перспективе ограничение создаст проблему, прежде всего, для компаний, связанных с регионом. Им придется незначительно скорректировать тарифы, заключил эксперт.