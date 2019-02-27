МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочные рейтинги "Металлоинвеста" в местной и иностранной валютах на одну ступень, до "BB+" с "BB", прогноз по рейтингам стабильный, говорится в релизе агентства.

"Мы повысили рейтинги, потому что верим, что "Металлоинвест" может сохранить кредитные показатели в соответствии с уровнем для рейтинга "BB+" в следующие по крайней мере два года", — объясняет агентство свое решение.

В частности, S&P ожидает, что показатель соотношения средств от операций (FFO) к долгу будет выше 45%, а уровень долга к EBITDA — около 1.5х, при этом значение чистого денежного потока от операционной деятельности (FOCF) компании останется устойчиво положительным.

Стабильный прогноз отражает мнение агентства о том, что благодаря своему рыночному положению, низким производственным затратам и низкому уровню долга "Металлоинвест" должен остаться устойчивым к волатильности внутри отрасли.

"Металлоинвест" является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов. В 2017 году "Металлоинвест" снизил производство железной руды на 1% — до 40,3 миллиона тонн.