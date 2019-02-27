КИЕВ, 27 фев — ПРАЙМ. Конституционный суд Украины подтвердил, что признал неконституционной и отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

"Статья 368-2 Кодекса признана неконституционной, утрачивает силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого решения. Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано", — говорится в сообщении на сайте суда.

Ранее интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что Конституционный суд признал статью уголовного кодекса о незаконном обогащении несоответствующей основному закону страны. КС решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подаст в Раду новый закон об ответственности за незаконное обогащение.