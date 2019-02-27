МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Банк России и Якутия подписали соглашение о взаимодействии в области повышения финансовой доступности, сообщается на сайте регулятора.

"Участники соглашения намерены реализовать комплекс мер по расширению физической доступности финансовых услуг в малонаселенных и труднодоступных районах республики Саха (Якутия), а также стимулировать использование населением сервиса удаленной идентификации, расширять инфраструктуру предоставления финансовых услуг и внедрять новые технологии их доставки", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны намерены оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе развивать необходимую информационную инфраструктуру, повышать эффективность программ его поддержки и стимулировать финансовые организации предоставлять услуги малому и среднему бизнесу.

Также ЦБ и правительство Якутии планируют проводить мероприятия по финансовому просвещению населения и развивать специальные финансовые продукты и услуги для уязвимых групп населения.

"Независимо от наличия в населенном пункте офиса финансовой организации важен доступ для населения через интернет к финансовым услугам всей страны, и мы будем способствовать Якутии дотянуться до каждой финансовой организации через цифру", — отметил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.