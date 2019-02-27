МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. США предпримут шаги для официального отказал от планов повышения импортных пошлины на китайские товары стоимостью 200 миллиардов долларов, сообщил в среду торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, которого цитирует издание The Wall Street Journal.

"Лайтхайзер сообщил, что торговая сделка с Китаем будет включать в себя сложный механизм обеспечения ее исполнения, который подразумевает регулярные консультации с Пекином…", — сообщает издание со ссылкой на выступление чиновника в комитете по путям и средствам конгресса США.

"После его выступления перед конгрессменами Лайтхайзер заявил, что США также собираются предпринять меры для официального отказа от планов по повышению импортных пошлин на китайские товары на сумму импорта в 200 миллиардов долларов с 10% до 25%", — добавляет издание.

Лайтхайзер отметил, что торговые консультации стран будут инициироваться даже по анонимным жалобам компаний. По его словам, цель состоит в том, чтобы решить проблему на самом низком уровне. США оставляют за собой право поднять пошлины в случае, если Китай будет нарушать условия сделки.

Седьмой раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля. Стороны уже заявили об оптимизме по поводу их исхода но, по данным СМИ, остаются расхождения в ряде вопросов. До того наблюдалась эскалация взаимных внешнеторговых ограничений между странами. Так, в сентябре Вашингтон ввел 25%-ные пошлины на импорт из Китая на сотни миллиардов долларов в год. Китай в ответ объявил о введении пошлин в размере 10% на СПГ из США.

При этом Вашингтон грозил очередным повышением пошлин на сумму импорта еще в 200 миллиардов долларов. По итогам переговоров 25 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары.