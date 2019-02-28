МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Система быстрых платежей, которая позволит россиянам переводить друг другу деньги, зная только номер телефона получателя средств, с 28 февраля станет доступной для всех клиентов банков-участников. ЦБ РФ установил на 2019 год нулевую комиссию для самих банков, поэтому для клиентов на первоначальном этапе переводы тоже будут бесплатными.

В дальнейшем ЦБ РФ и Федеральная антимонопольная служба будут следить за тем, чтобы банки не завышали свои тарифы. Систему в тестовом режиме опробовали клиенты 12 участников платежного рынка — Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк "АК Барс", Райффайзенбанк, "Тинькофф банк", платежный сервис Qiwi, СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая Корона".

Хотят присоединиться к системе и подали заявки еще 98 банков. ЦБ РФ считает, что участие в системе быстрых платежей должно быть обязательным для системно значимых игроков, и рассчитывает, что они присоединятся к ней до конца текущего года. Сбербанк параллельно развивает свою систему денежных переводов по номеру телефона, к ней уже присоединились "Тинькофф банк" и Совкомбанк. Крупнейший российский банк допустил подключение к своей системе и других участников, о таком интересе, в частности, сообщил банк "Хоум кредит".

В то же время участвовать в системе денежных переводов ЦБ РФ крупнейший российский банк пока не спешит: глава Сбербанка Герман Греф в январе говорил, что будет обсуждать с регулятором вопрос обязательного подключения к ней, однако считает эту меру "лишним шагом".

ВТБ, напротив, активно участвует в системе быстрых платежей. На старте проекта переводы для физлиц будут бесплатными, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Тестировать сервис банк начал уже в декабре прошлого года и готов с 28 февраля предоставлять его всем своим клиентам, заявила заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Дергунова.

Аналогичной позиции придерживаются Райффайзенбанк, "Тинькофф банк" и банк "Русский стандарт". Росбанк до 1 июня 2019 года будет осуществлять переводы без комиссии для пользователей. Промсвязьбанк принял решение не взимать комиссию по переводам с дебетовых карт до 1 июня. В пресс-службе Qiwi сообщили, что на первом этапе работы системы будут предоставляться услуги по пополнению карт "Совесть" без комиссии.