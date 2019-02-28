МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Менеджмент "Газпрома" допускает выплату дивидендов в размере 50% от прибыли по МСФО после завершения инвестиционного цикла в 2020 году, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов.

"Мы считаем, что это вполне возможно после завершения инвестиционного цикла в 2020 году", — сказал Круглов, отвечая на вопрос о возможности выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

Он подчеркнул, что это позиция руководства "Газпрома", которая может отличаться от мнения совета директоров и акционеров компании. "В нашей истории выплаты дивидендов были такие случаи, что совет директоров и собрание акционеров не всегда соглашалось с позицией менеджмента компании по выплате дивидендов", — отметил Круглов в ходе Дня инвестора "Газпрома" в Сингапуре.

"Если будет принято такое решение раньше, значит будем выплачивать раньше", — добавил он.