МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не смогли достичь соглашения по итогам саммита. Тем не менее, сообщает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, лидеры КНДР и США провели "хорошую и конструктивную" встречу в Ханое.

"Лидеры обсудили различные пути по продвижению денуклеаризации", — пояснила пресс-секретарь.

По словам Сандерс, "в настоящий момент соглашение достигнуто не было", но делегации двух стран "ожидают встреч в будущем"и намерены продолжать переговоры.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита Трамп заявил, что КНДР хочет снятия всех санкций, но Вашингтон не может на это пойти, и санкции останутся в силе.

"Они (КНДР — ред.) хотели снятия всех санкций, но мы не могли на это пойти. Они хотели провести денуклеаризацию крупной части территории, чего мы хотели, но мы не можем отказаться от всех санкций за это", — сказал президент США.

"Все санкции сохраняются", — заявил Трамп. Он выразил надежду, что в итоге США и КНДР станут друзьями, отметив экономический потенциал этой страны.

"Это (разногласия — ред.) не касалось санкций. Они хотели снятия санкций, но они не хотели пойти на уступки там, где мы хотели. Они хотели пойти на уступки в определенных сферах, но не в тех, где мы хотели", — подчеркнул Трамп.