МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль Evraz Plc по итогам 2018 года по МСФО выросла в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом и составила 2,47 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

Консолидированный показатель EBITDA вырос на 43,9% — до 3,777 миллиарда долларов. Консолидированная выручка увеличилась на 18,6% и составила 12,836 миллиарда долларов.

Evraz выплатит за 2018 год четвертые промежуточные дивиденды на сумму 577 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

"Совет директоров, основываясь на сильном финансовом положении компании и позитивном прогнозе развития ситуации на ключевых рынках, утвердил выплату промежуточных дивидендов в размере 577,34 миллиона долларов (40 центов на акцию)", — говорится в сообщении.

"В 2018 году Evraz продемонстрировал уверенный рост на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры, а также благодаря реализуемым программам повышения эффективности и снижения затрат. Компания заработала в отчетный период 3,777 миллиарда долларов по EBITDA, это самый высокий показатель с 2008 года, который позволил выплатить дивиденды в размере 1,6 миллиарда долларов", — приводятся в сообщении слова президента компании Александра Фролова.

Ранее, в минувшем году, Evraz уже начислял промежуточные дивиденды в мае на сумму 187,6 миллиона долларов (0,13 доллара на акцию), в августе — на сумму 577,34 миллиона долларов (0,14 доллара на акцию), в декабре — 360,8 миллиона долларов (0,25 доллара на акцию).

Evraz не выплачивал дивиденды по итогам 2014, 2015 и 2016 годов. По итогам первого полугодия 2017 года были выплачены промежуточные дивиденды в размере 0,3 доллара на акцию на общую сумму 429,6 миллиона долларов. Аналогичную сумму дивидендов совет директоров одобрил и по итогам второго полугодия 2017 года.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, США и Канаде. Основными бенефициарами выступают Роман Абрамович, а также его партнеры Александр Абрамов и Александр Фролов. В 2017 году группа Evraz нарастил выпуск стали на 3,8% — до 14,03 миллиона тонн.