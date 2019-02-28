МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Группа депутатов от "Справедливой России" во главе c лидером фракции Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об ограничении до 2035 года экспорта древесины из РФ, сообщает пресс-служба руководителя СР.

Как отмечается, проектом предлагается установить запрет на вывоз из страны необработанной древесины, круглых и колотых лесоматериалов (леса-кругляка и дров), а также пневого осмола и технологической щепы до 2035 года. Согласно проекту, в этот период заготовка древесины и указанных лесоматериалов допускается только для использования и переработки на территории РФ.

"Сегодня миллионами кубометров мы "сплавляем" наш лес за рубеж. И одновременно импортируем переработанную продукцию, которая из него же и делается. Например, мебель из Китая, на который приходится до 65% нашего экспорта древесины. Нам необходимо развивать лесопереработку и деревообрабатывающую промышленность внутри страны. Реализация нашей инициативы станет действенным стимулом для такого развития", — приводятся слова Миронова в релизе.

Авторы проекта также подчеркивают, что необходимо решить проблему криминализации лесной отрасли и огромных убытков от незаконной вырубки лесов.

Миронов подчеркнул, что инициатива эсеров соответствует майскому указу президента РФ Владимира Путина в части решения задач по сохранению лесов и развитию жилищного строительства.