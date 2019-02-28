МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочные кредитные рейтинги Evraz Group в местной и иностранной валютах до "BB+" с "BB", говорится в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингам — стабильный. Агентство также повысило рейтинг приоритетного необеспеченного долга группы до "BB+" с "BB". Аналогичные рейтинговые действия коснулись дочерней компании EvrazHolding Finance LLC. Кроме того, S&P присвоило холдинговой компании Evraz plc. долгосрочные кредитные рейтинги в местной и иностранной валютах на уровне "BB+".

"Повышение рейтинга отражает наши ожидания относительно того, что Evraz будет поддерживать свои кредитные показатели в соответствии с рейтингом "BB+", по крайней мере, в течение ближайших двух лет", — говорится в релизе агентства. В частности, S&P ожидает, что показатель соотношения средств от операций (FFO) к долгу компании будет выше 45%, а показатель скорректированного долга к EBITDA — на уровне около 1,5х.

Агентство отмечает, что Evraz уменьшил долговую нагрузку и продемонстрировал рекордные финансовые показатели по итогам 2018 года. Этому, по мнению S&P, способствовали благоприятная ценовая конъюнктура в стальной и угольной отрасли и устойчивый спрос на стальную продукцию компании в России.

"Стабильный прогноз отражает наше мнение о том, что благодаря низким производственным расходам Evraz и сокращению долга компания будет оставаться устойчивой к волатильности внутри отрасли. Наш базовый сценарий предусматривает стабильный уровень производства стали на уровне 13 миллионов тонн и снижение средней выручки за тонну стали на 10-15% в течение следующий двух лет после рекордно высокого уровня 2018 года", — пишет S&P.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, США и Канаде. Основным акционером выступает кипрская Lanebrook Ltd., которую контролируют Роман Абрамович, а также Александр Абрамов и Александр Фролов. В 2018 году Evraz сократил выпуск стали на 7,3% по сравнению с предыдущим годом, до 13,019 миллиона тонн.