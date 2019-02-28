МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Обсуждаемый в парламенте США проект закона о новых экономических санкциях против РФ в случае его принятия станет дополнительным ударом по отношениям двух стран, но кабмин России уже давно принял все необходимые меры для хеджирования рисков непредсказуемых действий со стороны Штатов и опасаться угрозы для устойчивости российской банковской системы нет повода, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно же, будем внимательно наблюдать за ходом прохождения этого законопроекта. Пока вряд ли можно говорить о том, что он в окончательной редакции, по крайней мере то, что было опубликовано, что было доступно по открытым источникам. Безусловно, это очень серьезный материал, который, в случае реализации этого законопроекта, это будет дополнительный удар по двусторонним российско-американским отношениям", — рассказал пресс-секретарь.

"Вместе с тем мы достаточно давно уже говорим, что все меры для хеджирования от рисков дальнейших непредсказуемых, недружественных действий со стороны Соединенных Штатов Америки были заведомо приняты нашим правительством, поэтому все превентивные меры уже реализованы. Поэтому здесь, в данном случае, каких-то опасений относительно устойчивости банковской системы быть не должно", — пояснил позицию Песков.

Напомним, что конгресс США в ночь на среду, 27 февраля, опубликовал текст проекта закона, который предполагает введение новых экономических ограничительных в отношении России. Документ был внесен 13 февраля рядом сенаторов — демократов и республиканцев — и в случае его принятия приведет к санкциям против нового российского государственного долга и энергетического сектора страны. Помимо этого под дополнительные ограничения могут попасть и российские банки.

Санкции предлагается ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине". Москва неоднократно отрицала эти обвинения.