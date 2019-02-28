МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Российская экономика потеряла за 1,5 года около 2 миллиардов долларов из-за отсутствия регулирования рынка криптовалют, заявили РИА Новости в пресс-службе Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ).

В среду президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой до 1 июля принять законы, направленные на развитие цифровой экономики. К ним относятся, в том числе законы, определяющие порядок совершения гражданско-правовых сделок в электронной форме, а также предусматривающие регулирование цифровых финансовых активов и привлечение финансовых ресурсов с использованием цифровых технологий. Изначально, по поручению Путина, проект о регулировании цифровых активов в РФ должен был быть подготовлен в первом полугодии 2018 года.

"По оценкам РАКИБ, за время, прошедшее с момента первого поручения президента, российская экономика из-за отсутствия регулирования криптовалютного рынка потеряла порядка 2 миллиардов долларов. Только из-за оттока средств российских майнеров за рубеж, в том числе по платежам иностранным посредникам (по комиссиям), бюджет РФ теряет валютных поступлений более 300 миллионов долларов в год", — посчитал собеседник агентства.

По его словам, растут показатели оттока российских IT-разработчиков и специалистов за рубеж: на данный момент более половины команд в мире, реализующих проекты в области блокчейн-технологий и криптовалют, имеют русскоязычные корни.

В РАКИБ отметили, что отсутствие законодательного регулирования криптовалютного рынка в России является одним из главных препятствий его развития. "Принятие законов позволит вывести рынок из "серой" зоны и станет драйвером роста для добросовестных компаний, которые смогут на легальных основаниях осуществлять свою деятельность на благо российской экономики", — сказали в пресс-службе.

Первое аналогичное поручение правительству и ЦБ было дано президентом в октябре 2017 года, но так и не было выполнено. В марте 2018 года в Госдуму были внесены, а в мае приняты в первом чтении три законопроекта, призванные в целом создать регулирование в области цифровой экономики. РАКИБ выступает категорически против этих проектов, поскольку они не включают в себя определений "криптовалюта" и "майнинг" и "не описывают совокупность бизнес-отношений, возникающих между участниками криптовалютного рынка".