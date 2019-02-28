МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Реальный рост ВВП США в четвертом квартале 2018 года, согласно предварительной оценке, составил 2,6% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

В первом квартале 2018 года рост ВВП страны в годовом выражении составил 2,2%, во втором квартале — 4,2%, в третьем — 3,4%.

Традиционно минторг США публикует три оценки реального роста ВВП, однако в связи с недавно прошедшим шатдауном в стране — временным закрытием федеральных учреждений из-за отсутствия бюджета — сегодняшняя оценка заменяет первую и вторую.

Реальные темпы роста потребительских расходов в США в четвертом квартале замедлились до 2,8% с 3,5% кварталом ранее.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах.