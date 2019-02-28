МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Изменения в закон о выплатах пенсионерам свыше прожиточного минимума должны быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, а недополученные ими с начала года деньги надо перечислить не позднее 1 июля, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы рассчитываем, что эти изменения будут одобрены Государственной думой уже в весеннюю сессию. Неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года. И деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года", — сказал Медведев на заседании правительства, в повестку которого был включен соответствующий законопроект.

Он напомнил, что эту тему затронул президент в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Действующий закон предусматривает, что неработающие пенсионеры должны получать пенсии не ниже прожиточного минимума, что в ряде случаев обеспечивается социальной доплатой, и доход таких пенсионеров не может превысить прожиточный минимум — индексация самой пенсии приводит к симметричному сокращению соцдоплаты.

В послании Федеральному собранию 20 февраля Путин заявил, что пенсии надо индексировать сверх прожиточного минимума. Он поручил правительству обеспечить внесение до 10 апреля изменений в закон, чтобы социальные доплаты к пенсии не уменьшались, если при индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превысил прожиточный минимум.

"Поправки в закон, которые мы сегодня рассматриваем, принципиальным образом эту систему меняют. Сначала будут устанавливаться социальные доплаты, которые позволят довести пенсионные выплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера соответствующего региона. И только потом будет проводиться индексация пенсий. В результате доходы пенсионеров ежегодно будут выше прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и единовременной денежной выплаты в текущем году", — сказал Медведев.

По данным Пенсионного фонда России, индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты сверх прожиточного минимума пенсионера в соответствии с предложением президента затронет 12% неработающих пенсионеров, всего за пять лет на эти цели будет потрачено примерно 120 миллиардов рублей.