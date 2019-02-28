ЛОНДОН, 28 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Банк Англии и регулятор финансового рынка Великобритании FCA в четверг опубликовали план действий и рекомендации для участников финрынка на случай выхода страны из ЕС без заключения сделки (no-deal Brexit), которые предусматривают введение переходного периода сроком 15 месяцев.

Соответствующие документы опубликованы в на сайтах ведомств. Предполагается, что в случае no-deal Brexit регуляторы изменят ряд стандартов и правил для финансовых компаний и банков, чтобы "жесткий" выход из ЕС был максимально смягчен для их бизнеса.

"Банк публикует проекты направлений, которые будут предусматривать переходный период в течение 15 месяцев со дня выхода, за некоторыми исключениями. Мы также публикуем подробные инструкции для компаний о том, как будет применяться этот переходный период", — говорится в сообщении Банка Англии.

Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. При этом парламенту и правительству пока не удалось договориться по условиям выхода страны из ЕС, а сам Евросоюз пока отказывается от дальнейших переговоров с Британией.