МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в феврале снизился до 50,1 пункта с 50,9 пункта в январе, достигнув пятимесячного минимума, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, опустился с январского показателя 50,9 балла, и, составив 50,1 балла в феврале, остался лишь частично выше критической отметки 50 баллов, обозначающей отсутствие изменений, и последние данные практически свидетельствуют об этом, поскольку деловая ситуация в российских обрабатывающих отраслях осталась на прежнем уровне", — говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на ускорение роста объемов производства, темпы роста новых заказов в феврале замедлились и были минимальными с сентября прошлого года. Между тем влияние недавнего повышения НДС продолжало подталкивать затраты вверх. Компании имели возможность частично передать более высокие расходы клиентам, поскольку темпы роста отпускных цен были максимальными почти за четыре года.

"Ослабление мирового спроса и влияние недавнего повышения НДС помешали расширению в производственных отраслях России. Хотя рост объемов производства ускорился, общий подъем был лишь незначительным, и рыночная конъюнктура практически не изменилась в феврале. Новые экспортные заказы продолжали падать в силу ослабления спроса со стороны иностранных компаний. Темпы сокращения были максимальными с апреля 2017 года", — пояснила экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

По ее словам, инфляционное давление оставалось сильным после повышения НДС. Примечательно, что цены на выпускаемую продукцию увеличились максимальными темпами почти за четыре года, поскольку компании стремились возместить высокие расходы. Тем не менее, производители ожидают роста производства в ближайшие 12 месяцев. Степень деловых ожиданий была второй максимальной с мая 2013 года.