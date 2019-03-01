МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты России разработает проект закона о новой потребительской корзине до 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Закон о новой потребительской корзине планируется принять в весеннюю сессию 2020 года с тем, чтобы регионы смогли сформировать свои бюджеты на 2021 год с учетом изменений. Это означает, что мы должны договориться обо всех параметрах корзины уже в этом году", – цитирует пресс-служба слова главы Минтруда Максима Топилина.

В ведомстве прошло заседание рабочей группы, на котором обсуждалось совершенствование методологии определения потребительской корзины и прожиточного минимума в стране.

На совещании был поднят вопрос возможного состава потребительской корзины. Действующее законодательство предусматривает установление новой потребительской корзины начиная с 2021 года.

отмечается, что на заседании были озвучены оценки экспертов в сферах качества и безопасности питания, а также экономики.

Пресс-служба добавляет, что обсуждение, касающееся связанных с новой потребительской корзиной вопросов, будет продолжено.