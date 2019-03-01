МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Показатель EBITDA "Трубной металлургической компании" (ТМК) по МСФО в 2018 году увеличился по сравнению с предыдущим годом на 16%, до 700 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Выручка выросла на 16%, до 5,099 миллиарда долларов, валовая прибыль — на 5%, до 916 миллионов долларов, рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 14%.

Как следует из отчета компании, ее чистый убыток за 2018 год составил 157 тысяч долларов против прибыли в 29,6 миллионов долларов годом ранее. При этом в компании ожидают улучшения финансовых показателей в текущем году. "В целом ТМК ожидает увеличения показателя EBITDA в 2019 году на фоне дальнейшего роста показателей всех трех дивизионов компании, при этом рентабельность по показателю EBITDA также несколько увеличится по сравнению с 2018 годом", — говорится в сообщении.

Российский дивизион ТМК в 2018 году увеличил показатель EBITDA на 5%, до 485 миллионов долларов, выручку – на 9%, до 3,442 миллиарда долларов на фоне увеличения объемов реализации, повышения цен на продукцию и улучшения структуры за счет увеличения доли труб нефтегазового сортамента (OCTG). Показатель EBITDA Американского дивизиона вырос на 44%, до 164 миллионов долларов, выручка – на 36%, до 1,349 миллиарда долларов, прежде всего, в связи с улучшением конъюнктуры нефтегазового рынка США и ростом объемов реализации труб OCTG. Европейский дивизион увеличил EBITDA на 81%, до 51 миллиона долларов, выручку – на 27%, до 308 миллионов долларов.

В четвертом квартале 2018 года показатель EBITDA повысился относительно предыдущего квартала на 9%, до 179 миллионов долларов в связи с ростом показателей Российского дивизиона. Выручка увеличилась на 5%, до 1,264 миллиарда долларов в результате увеличения объемов реализации трубной продукции во всех трех дивизионах компании. При этом на выручку Российского дивизиона (рост на 4%, до 822 миллионов долларов) отрицательно повлиял эффект от пересчета из функциональной валюты в валюту представления отчетности. Валовая прибыль ТМК возросла на 1%, до 224 миллиона долларов, рентабельность по EBITDA осталась на уровне 14%.

Чистый долг компании на 31 декабря составил 2,437 миллиарда долларов против 2,624 миллиарда долларов на 30 сентября, снизившись в течение четвертого квартала на 7,1%. Его отношение к показателю EBITDA уменьшилось до 3,48х против 3,85х кварталом ранее. Общий долг снизился на 2,5%, до 2,867 миллиарда долларов. Капзатраты увеличились в квартальном исчислении в 1,55 раза, до 87 миллионов долларов, "в основном из-за внепланового приобретения объекта недвижимости в условиях благоприятной конъюнктуры". В целом за год показатель составил 273 миллиона долларов, при этом целевой уровень годовых капзатрат в среднесрочном периоде, как отметили в ТМК, ожидается не выше 200 миллионов долларов.

ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора и объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и США. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2018 года увеличила отгрузку стальных труб на 6%, до 4,01 миллиона тонн.