МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Созданные в России особые экономические зоны (ОЭЗ) со специальными налоговыми и таможенными режимами для резидентов не стимулируют экспорт, а только приводят к напрасным потерям бюджета, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Мы увлеклись созданием льготных режимов, которые в итоге ничего не приносят, не выполняют ту целевую задачу, ради которой создаются", — приводит цитату Кудрина пресс-служба контрольного ведомства по итогам анализа потоков экспортных и импортных товаров.

По данным Счетной палаты, в 2013-2016 годы наиболее востребованной резидентами таможенной процедурой был реимпорт – другими словами, ввоз переработанной на территории ОЭЗ продукции в страны Таможенного союза без уплаты таможенных пошлин. Благодаря этому компании-резиденты ОЭЗ сэкономили на платежах свыше 27 миллиардов рублей за указанный период. Пик активности резидентов пришелся на 2016 год, когда общая сумма вывоза из ОЭЗ превысила 16,5 миллиарда рублей, отмечает Счетная палата.

Однако с 2017 года, когда под процедуру реимпорта стали подпадать только товары, полностью изготовленные из продукции Евразийского экономического союза, активность резидентов ОЭЗ резко сократилась.

"Это говорит о том, что резиденты, по сути, использовали режим реимпорта, чтобы минимизировать свои налоговые обязательства, а не для производства конкурентных товаров и вывоза их на экспорт", — цитирует ведомство аудитора Сергея Штогрина.

"На внешние рынки товары практически не выходят, а остаются на территории ЕАЭС. В 2013-2016 годы стоимостной объем продукции, направленной на экспорт, не превысил 8%", — отмечается в материалах ведомства. Таким образом, по мнению аудиторов, особые экономические зоны так и не стали двигателем российского экспорта.