МИНСК, 1 мар — ПРАЙМ. Белоруссия никогда не была и не будет нахлебником у России, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко и добавил, что белорусы не нахлебники, а "родные люди".

"Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками, и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов", — заявил Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

"Мы не партнеры, как у вас принято говорить… меня (от этого — ред.) просто коробит. Мы готовы с вами сотрудничать. Мы обречены жить вместе, и мы прекрасно понимаем, не хуже вас, что там (на Западе — ред.) нас не ждут. Мы там не нужны, пример тому — Украина", — отметил Лукашенко.

Он считает, что Белоруссию просто "могут использовать, и очень сильно, против России". "А мы устали от этого использования. Всю нашу историю нас где-то использовали, и еще плеткой стегали, чтобы мы бежали быстрее туда, куда мы не хотим. Мы образованные люди, и делаем определенные выводы из этого", — добавил глава белорусского государства.