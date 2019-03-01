МИНСК, 1 мар — ПРАЙМ. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу высказал поддержку идее ввести в Союзном государстве с Россией единой валюты. Он подчеркнул, что это должен быть и не белорусский, и не российский рубль. Минск может отказаться от нефти из РФ, если не будет компенсации по налоговому маневру

"Сегодня нам предлагаютвалюту. Мы "за", коль уж касаться этого вопроса… И вот мы с Владимиром Владимировичем, обсуждая некоторые вопросы… он мне так риторически говорит: "Слушай, конечно же, это будет рубль". Я говорю: "Конечно, рубль". И у нас рубль, и у вас рубль, зачем нам выдумывать талер. Рубль. Только вопрос же не в этом. Это будет не российский, не белорусский рубль, это будет наш общий рубль", — высказал точку зрения президент Белоруссии на встрече с представителями общественности и СМИ.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности страны реализовывать все пункты договора о создании Союзного государства России и Белоруссии от 1999 года, включая образование единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, Счетной палаты. Такой уровень интеграции позволит проводить единую налоговую и тарифную политику, а также политику в области ценообразования, указал он.

Помимо этого Лукашенко в пятницу сообщил, что Минск может отказаться от нефти из РФ, если не будет компенсации по налоговому маневру.

"К нам нормально россияне относятся, почему мы должны в них камни бросать? Да, понятно, где-то нас хотят экономически прижать, что-то показать, а может, действительно озабочены этим налоговым маневром. Ну – Господь с вами, переживем мы (отсутствие) этих $400 миллионов в этом году, а может, чуть меньше будет. Но переживем. В ноябре закончим модернизацию своих заводов, и мы купим нефть со стороны. Мы купим на рынке нефть, сегодня нефти – покупай сколько хочешь, вопрос в цене", — отметил он и добавил, что когда Белоруссия закончит модернизацию двух своих НПЗ, глубина переработки нефти составит до 95%, "как на европейских заводах".

"Это немало стоит, это миллиарды долларов стоит, но мы ее закончим. Ну и кто от этого выиграет? Мы просто на рынок (в Белоруссию — ред.), где перерабатывается российская нефть, … привезем чужую нефть. России это надо? Нет. Ну так сегодня надо думать об этом", — подытожил он.