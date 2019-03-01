МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ внес в правительство законопроект о включении в Налоговой кодекс шести квазианалоговых платежей, сообщило министерство в пятницу.

Речь идет о плате за негативное воздействие на окружающую среду, обязательных отчислений операторов сети связи общего пользования, платы в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным трассам грузовиками с разрешенной массой свыше 12 тонн, а также об утилизационном, экологическом и курортном сборах.

"Основная цель предлагаемых решений – не только обеспечить полную предсказуемость и прозрачность платежей, но при этом не допустить роста нагрузки на бизнес", — говорится в сообщении. Такое решение, по мнению Минфина, позволит решить проблему непредсказуемости "квазиналогов", которая в последние годы вызывала серьезную обеспокоенность бизнеса.

Параллельно Минфин провел инвентаризацию остальных неналоговых платежей, и часть из них также предлагает включить в Налоговый кодекс.

"Речь идет, в частности, о плате, взимаемой за сведения из различных государственных реестров и регистров", — отмечает министерство. По данным Минфина, в России существует около двух сотен таких реестров. "Такие платежи должны быть "погружены" в Налоговый кодекс РФ. При этом необходимо внимательно проанализировать экономическую обоснованность их размеров, особенно в случаях, когда информация предоставляется в электронной форме", — считает Минфин.

Помимо платежей, связанных с государственными реестрами, предлагается рассмотреть вопрос о включении в Налоговый кодекс РФ патентных пошлин и ряда платежей за обязательную государственную экспертизу документации. Практика, при которой за оказание государственных услуг взимается плата, не включенная в Налоговый кодекс РФ, по мнению Минфина, не должна существовать.