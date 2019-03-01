ВАШИНГТОН, 1 марта. (Dow Jones). Экономика США завершила лучший почти за десять лет год, продемонстрировав умеренные темпы роста в 4-м квартале, несмотря на замедления в других регионах мира, на потрясения на финансовых рынках, на торговые конфликты с Китаем и на приостановку работы правительства в конце года.

Потребительские расходы оказались значительными, благодаря силе рынка труда, снижению налогов и росту доходов домохозяйств, а инвестиции компаний в 4-м квартале восстановились после замедления в 3-м квартале. По словам экономистов, рост инвестиций компаний был особенно важен, так как он может заложить основы для продолжения активного подъема экономики.

По официальным данным, валовой внутренний продукт в 4-м квартале вырос в годовом исчислении, с учетом коррекции на сезонные колебания и на инфляцию, на 2,6%. В 3-м квартале рост ВВП составил 3,4% после роста на 4,2% во 2-м квартале. Экономисты ожидали, что в 4-м квартале рост составит 2,2%.

Между тем, по сравнению с тем же периодом предыдущего года рост ВВП в 4-м квартале составил 3,1%. Таким образом, второй квартал подряд годовой рост ВВП превысил 3%.

Администрация президента США Дональда Трампа сделала центральной целью своей экономической политики достижение роста в 3% путем снижения налогов, дерегулирования и ужесточения торговой политики, хотя многие экономисты сомневаются, что такой темп роста может сохраняться.

При президенте Бараке Обаме, демократе, который пришел к власти в период рецессии и финансового кризиса, годовой рост ВВП на уровне не менее 3% наблюдался в течение четырех кварталов: в 3-м квартале 2010 года, в 3-м квартале 2014 года и в 1-м и во 2-м кварталах 2015 года.

В июле восстановление экономики, которое началось при Обаме, станет самым длительным в истории, достигнув 121 месяца, что защищает экономику от шока, который мог бы нарушить ее рост.

Белый дом уверен в том, что в этом году рост экономики вновь составит 3% или более. Об этом в четверг Кевин Хэссетт, председатель Совета экономических консультантов, сказал в интервью Wall Street Journal.

Руководители Федеральной резервной системы ожидают замедления роста экономики до 2,3% в 2019 года, до 2,0% в 2020 года и до 1,8% в 2021 году.

"Мы видим замедление экономической динамики при переходе от 2018 к 2019 году", — говорит Кэти Бостьянчич из Oxford Economics.

По ее словам, товарно-материальные запасы компаний активно росли в 3-м и в 4-м кварталах, что может побудить компании сокращать производство в предстоящие месяцы. Приостановка работы госучреждений, которая началась в конце декабря и завершилась в январе, препятствовала росту в начале этого года.

Согласно оценке Macroeconomic Advisers, в 1-м квартале рост ВВП в годовом исчислении составит 1,1%. Это самые низкие темпы роста с конца 2015 года.

Джордж Уиттьер, президент компании Morey Corp. из Иллинойса, производящей электронные компоненты, описал свой бизнес как "достойный, но не впечатляющий".

"Мы видим довольно хороший, стабильный рост, но мы считаем, что он должен быть немного сильнее, чем сейчас", — говорит он, ссылаясь на более высокие расходы ввиду повышения пошлин на компоненты, которые они импортируют из Китая.

"В целом пошлины неуклонно растут, и это побуждает людей пересматривать свою стратегию покупок, а это вызывает некоторую неопределенность и некоторое замедление", — отмечает он.

Администрация Трампа намерена заключить торговое соглашение с Китаем, чтобы увеличить экспорт в эту страну и пересмотреть роль, которую Пекин играет в экономике, в обмен на снижение пошлин. Обе страны испытывают давление с тем, чтобы заключить следку перед лицом замедления роста экономики и потрясений на финансовых рынках.

В настоящее время потребители способствуют росту. Потребительские расходы в 4-м квартале в годовом исчислении выросли на 2,8%, тогда как средний рост в процессе текущего восстановления составляет 2,4%. Драйвером этого роста стали расходы на дорогостоящие товары, например, легковые автомобили, а также на одежду.

Этот рост расходов немного удивил аналитиков, так как правительство ранее сообщило, что розничные продажи, которые считаются волатильным индикатором, в декабре сократились.

"У нас нет "магического шара", но существует много причин для того, чтобы ожидать позитивных результатов в 2019 году", — говорит Грег Троян, гендиректор ресторанной компании BJ's Restaurants Inc.

"Все индикаторы показывают, что при таком уровне полной занятости и росте реальных доходов потребители фундаментально находятся в очень хорошей ситуации, а это самое важное условие для динамичных продаж", — говорит он.

Продажи на лыжном курорте Whitefish Mountain находится в восходящем тренде в течение нескольких лет, говорит Райли Полумбус, представитель компании.

Частично это вызвано тем, что в этот район приезжает больше людей, которые покупают сезонные абонементы, отмечает она. Курорт, в основном, полагается не только на продажи билетов, но и на аренду экипировки, на розницу и на уроки у тренеров. Прошлым летом на курорте был отремонтирован ресторан.

"Сейчас больше владельцев абонементов, чем когда бы то ни было, и все больше людей приезжают, чтобы научиться кататься, и поэтому они инвестируют в уроки и билеты", — говорит Полумбус, добавляя, что пока состояние снега было средним в этом сезоне, а погода иногда холодная.

Еще одним позитивным аспектом отчета по ВВП, опубликованного в четверг, был рост инвестиций компаний. Инвестиции нерезидентов в основной капитал, отражающие расходы на программное обеспечение, разработки, оборудование и здания и сооружения, в 4-м квартале выросли на 6,2% после роста на 2,5% в 3-м квартале. Инвестиции в интеллектуальную собственность, например, в программное обеспечение, выросли на 13,1% годовых. Возможно, это признак ускорения роста производительности в будущем.

Приостановка работы правительства, которая длилась 35 дней и завершилась в январе, и полярный циклон могут повредить росту в 1-м квартале. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в банковском комитете сената во вторник, что мировой рост замедлился, особенно в Китае в Европе, и "мы это частично ощущаем в настоящее время, и мы, возможно, увидим больше последствий этого замедления".

Недавние сигналы ФРС о том, она будет воздерживаться от дальнейшего повышения ставок, были обусловлены встречными течениями в экономике.

"Что касается внутренней ситуации, то я думаю, что экономика находится в хорошем состоянии. Безработица находится на низком уровне, доверие по-прежнему на позитивных уровнях, поэтому мне кажется, что у нас хорошие перспективы", — сказал он.

Публикация отчета по ВВП была отложена Министерством торговли почти на месяц ввиду шатдауна.

"Первая оценка по ВВП за 4-й квартал была основана на неполных данных источников, и она может быть подвержена коррекции", — сказали в министерстве.

— Автор Harriet Torry, harriet.torry@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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