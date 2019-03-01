МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Москва и Вашингтон договорились о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере 160 долларов за все виды виз, сообщили в пятницу в МИД РФ.

"Достигнута договоренность с американской стороной о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере 160 долл. США за все виды виз, выдаваемых в соответствии с двусторонним соглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей", — говорится в сообщении российского МИД.

Отмечается, что данный "совместный шаг является хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества", он будет способствовать расширению деловых, гуманитарных, культурных и туристических контактов между гражданами двух стран.

При этом Москва и Вашингтон договорились выдавать преимущественно трехгодичные визы, заявили в американской дипмиссии. В посольстве США в свою очередь отметили, что дополнительный сбор за выдачу визы в размере 143 доллара упраздняется. "Рассматриваем это как позитивный шаг, способствующий развитию связей между нашими странами в области бизнеса и туризма. Народная дипломатия через взаимные поездки наших граждан углубляет взаимопонимание между нашими странами и создает широкий спектр возможностей для сотрудничества", — подчеркнули в американской дипмиссии.

"Новый визовый сбор будет распространяться на всех граждан РФ, обращающихся за визой США в любой стране мира. Данные изменения — результат совместных усилий правительств США и РФ по выравниванию стоимости визового сбора за туристические и бизнес-визы для граждан обеих стран согласно принципу взаимности. Российские граждане, направляющиеся в США, и американские граждане, направляющиеся в Россию с деловой или туристической целью, будут оплачивать одинаковый визовый сбор в размере 160 долларов США", — говорится в комментарии пресс-секретаря посольства США Андреа Калан.

В конце 2018 года Москва и Вашингтон обменялись рядом заявлений по поводу повышения визовых сборов. Так, в декабре посольство США в Москве сообщило о подорожании с 2019 года многократных виз для деловых и туристических поездок россиян, для однократной визы сумма оставалась прежней. Стоимость многократной визы B1/B2 сроком на три года для граждан России повышалась до 303 долларов, что включает сбор за выдачу визы в размере 143 долларов и консульский сбор в размере 160 долларов. Сообщалось, что этот сбор основан на «взаимности» и отражает сбор, который РФ взимает с граждан США за визу в Россию.

В МИД РФ в свою очередь тогда отметили, что дифференцированная ставка сборов, введенная в 2017 году, касалась не только американцев, но и граждан других стран, а значит о предвзятости говорить не приходится. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов отмечал, что по итогам "консультаций с американской стороной было принято решение проработать вопрос установления одинаковой стоимости виз". Однако США пошли на одностороннее повышение ставок не дожидаясь приказа МИД РФ, который устанавливал бы искомый принцип взаимности.