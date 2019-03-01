МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Чистый убыток "Силовых машин" по МСФО в 2018 году вырос в 6,1 раза по сравнению с 2017 годом и составил 59,7 миллиарда рублей, следует из отчета российской энергомашиностроительной компании.

Выручка за отчетный период сократилась в 2,4 раза, до 28,3 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла в 4,5 раза, составив 46,1 миллиарда рублей. Операционный убыток вырос в 18 раз, до 63,5 миллиарда рублей.

Себестоимость увеличилась в 1,3 раза, до 74,5 миллиарда рублей. Убыток от обесценения гудвилла снизился на 14%, до 3,6 миллиарда рублей. Финансовые расходы выросли на 16,3%, до уровня в 9,2 миллиарда рублей.

Активы компании сократились на 23%, составив 153 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства снизились на 9,5% — до 106 миллиардов рублей, долгосрочные — на 5,4%, до 56,1 миллиарда рублей.

"Силовые машины" — энергомашиностроительная компания, занимается проектированием, изготовлением и комплектной поставкой оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Владельцем компании является Алексей Мордашов, который также контролирует "Северсталь".