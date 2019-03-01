МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Министерство юстиции Канады официально начало процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Канады.

"Сегодня чиновники министерства юстиции Канады выпустили разрешение на дальнейшие судебные действия, официально начав процесс экстрадиции по делу госпожи Мэн Вэньчжоу", — говорится в заявлении.

Дата явки в суд по экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу назначена на 6 марта.

"Верховный суд Британской Колумбии назначил 6 марта в качестве дня для явки в суд, чтобы подтвердить, что разрешение на дальнейшие судебные действия было выпущено и чтобы назначить дату для слушания по экстрадиции", — отмечается в сообщении.

Ранее США и Австралия обвиняли Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. В декабре в Канаде была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу властей США и по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В январе 2019 года и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер сообщил, что США предъявили Huawei и Мэн Вэньчжоу допобвинения в общей сложности по 23 пунктам. Компания, в свою очередь, отвергает обвинения, что может представлять какую-либо угрозу для других стран, а также отрицает причастность к преступлениям.