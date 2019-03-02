МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Аналитики и эксперты, опрошенные агентством "Прайм", разошлись в оценках числа российских многодетных семей, которые смогут воспользоваться компенсацией в 450 тысяч рублей по ипотеке. Собеседники агентства сходятся в одном: речь может идти о десятках тысяч семей.

При этом эксперты уверены, что досрочное погашение ипотечных кредитов заемщиками не создаст банкам проблем с ликвидностью, а даже может помочь им.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил выплачивать из бюджета семьям, где родился третий и последующий ребенок, 450 тысяч рублей в счет погашения ипотечного кредита.

ТРУДНОСТИ ПОДСЧЕТА

При схожем методе подсчета возможной аудитории господдержки по ипотеке у аналитиков получились разные результаты.

"Исходя из статистики по рождаемости и выдачи ипотеки, потенциальными получателями заявленной госпомощи могут стать около 20 тысяч человек в год. Это около 2% от общего числа потенциальных получателей ипотеки", — говорит главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Младший вице-президент и аналитик международного рейтингового агентства Moody’s Светлана Павлова, опираясь на данные Минтруда и Росстата, предположила, что число многодетных семей, которые смогут воспользоваться компенсацией, может составлять около 10 тысяч ежегодно.

Если считать, что в год третьими в семье и далее по порядку рождаются около 300 тысяч детей, а также взять за основу, что у подавляющего большинства семей ипотеки нет, то компенсаций могут пользоваться менее 100 тысяч семей каждый год, подсчитал главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

Монастыршин при этом отмечает, что хотя рождаемость в России и составляет около 1,7 миллиона детей в год, семей, где три и более ребенка, "очень мало, менее 5% в среднем по стране".

За год количество многодетных семей в стране вырастает в среднем на 50 тысяч, а из них лишь около 5% семей имеют ипотеку, сообщил источник на банковском рынке. По расчетам банкира, сумма на компенсацию по ипотеке может составлять чуть более 1 миллиарда рублей в год.

КАК ОТРЕАГИРУЮТ БАНКИ И РЫНОК

Банки в случае единовременной выплаты заемщиками денег, полученных из бюджета, могут потерять процентный доход с погашенной части кредита, но проблем с ликвидностью это точно не вызовет, уверена Павлова из Moody’s. Поэтому вряд ли кредитные организации будут вводить какие-либо штрафы за досрочное погашение: это весьма рискованно с точки зрения имиджа и взаимоотношений с обществом и государством, добавила аналитик.

Банки будут рассматривать компенсации скорее как приток средств, который они могут использовать для выдачи новых кредитов по текущим рыночным условиям, предполагает Монастыршин. Он считает, что президентская инициатива может стимулировать дополнительный рост выдачи ипотечных кредитов на 2-3%.

При этом опрошенные эксперты и аналитики, а также собеседники на банковском рынке говорят, что компенсации никак не повлияют на средние ставки по ипотеке.

"Учитывая, что аудитория компенсации не столь велика относительно общего числа заемщиков, вряд ли инициатива окажет на ипотечный рынок существенное влияние", — отмечает, в частности, Павлова из Moody’s.