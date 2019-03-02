МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Россия с начала 2018–2019 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2018 года) по 21 февраля экспортировала 33,9 миллиона тонн зерна, что выше аналогичного уровня прошлого сезона на 0,7%, говорится в мониторинге Минсельхоза РФ.

"По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), на 21 февраля 2019 года в текущем 2018-2019 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 33,9 миллиона тонн, что на 0,7% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (33,7 миллиона тонн)", — говорится в сообщении.

По данным Международного совета по зерну, которые приводит министерство, цена на российскую пшеницу 4-го класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 21 февраля составила 238 долларов за тонну, снизившись на неделю на 6 долларов (на 2,5%).

Общий экспорт зерновых в 2017–2018 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) составил 52,422 миллиона тонн, включая 40,449 миллиона тонн пшеницы. Россия по итогам прошлого сельхозгода заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза.

Минсельхоз РФ ожидает, что экспорт зерна из России в текущем сельхозгоду может составить 42 миллиона тонн, включая 37 миллионов тонн пшеницы.