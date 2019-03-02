МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Счетная палата РФ планирует с этого года публиковать результаты всех своих проверок, не связанных с государственной тайной и конфиденциальными данными, заявил глава ведомства Алексей Кудрин.

Выступая на Дне открытых данных в Москве в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ), он отметил, что Счетная палата только в прошлом году провела более 300 проверок. Однако их результаты не всегда раскрывались, в частности, треть из них закрыты из-за государственной тайны.

"В прошлом году, с учетом того, что я с середины года председатель Счетной палаты, но тем не менее, во второй половине года максимально пытались опубликовать свои результаты, а до этого они не всегда публиковались в полном объеме. Скажу следующее — только за прошлый год там больше чем 300 проверок. Треть — они закрыты в силу государственной тайны… Из остального в прошлом году была опубликована только половина. Так вот, в этом году все открытые проверки будут опубликованы", — заявил Кудрин.

Он отметил, что Счетная палата проводит большое число проверок в Минобороны, МВД, ФСО и других ведомствах.

"В тех проверках, которые имеют гостайну, — их там немного, несколько эпизодов, связанных с гостайной, — мы эту часть будем выводить в специальное приложение, не будем публиковать. А то, что не с конфиденциальностью, гостайной и тем самым, выводы не искажены, все равно будем публиковать. Поэтому мы в том числе уменьшим количество такого рода непубликуемых отчетов по причине ограниченности доступа к информации", — сказал Кудрин.

В настоящее время Счетная палата разрабатывает методологию по продвижению стандартов открытости в министерствах РФ, добавил он.