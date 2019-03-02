СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — ПРАЙМ. Требования "Нафтогаза Украины" о возмещении убытков за потерю крымских активов не имеют под собой никаких оснований и выглядят по меньшей мере некорректно, заявил председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в пятницу заявил, что компания выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против РФ о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму и ожидает решения суда о сумме компенсации в конце 2019 — начале 2020 года. Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в свою очередь заявил, что "Нафтогаз" намерен требовать от РФ возмещения 8 миллиардов долларов с учетом процентов по делу о потере активов в Крыму.

"Эти требования переходят все мыслимые границы. Об этом с их стороны говорить совершенно не корректно. Крым вернулся в состав Российской Федерации по результатам волеизъявления народа, поэтому государственное имущество стало народным достоянием. В связи с этим этот иск и требования не имеют под собой никаких оснований", — заявил РИА Новости Гемпель.

Он добавил, что украинская сторона почему-то не вспоминает о колоссальном ущербе, нанесенном полуострову во время его пребывания под юрисдикцией Украины.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".