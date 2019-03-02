МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Счетная палата РФ до середины года планирует опубликовать результаты анализа исполнения майских указов президента от 2012 года, сообщил журналистам глава ведомства Алексей Кудрин.

"Мы думаем, что до середины года мы опубликуем наши результаты анализа исполнения указов 2012 года", — сказал он в кулуарах Дня открытых данных в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ).

"Он (документ — ред.) будет чисто аналитический, просто показывать результативность предыдущих указов. Но это делается и в целях анализировать и найти, может быть, ошибки, недоработки, чтобы избежать их при исполнении новых указов", — добавил глава Счетной палаты.