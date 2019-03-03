МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после неудачного саммита с северокорейским коллегой в Ханое заговорил о перспективах отсутствия у КНДР светлого экономического будущего. Еще недавно американский лидер однозначно предрекал Пхеньяну превращение в "экономическую ракету", сообщает РБК.

Трамп заявил, что у Северной Кореи будет "блестящее экономическое будущее", если Вашингтон и Пхеньян заключат сделку, но никакого экономического будущего с ядерным оружием у Северной Кореи не будет. Об этом американский лидер заявил на ежегодной конференции активистов-консерваторов Conservative Political Action Conference (CPAC).

"У Северной Кореи невероятное, блестящее экономическое будущее, если они заключат сделку, но у них не будет экономического будущего, если у них будет ядерное оружие", — приводит слова Трампа Reuters.

Заявления Трампа звучат после того, как на втором в истории саммите США — КНДР, который прошел в конце февраля в Ханое, не удалось достичь договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова. Единственное, о чем смогли договориться стороны, — это о продолжении переговоров. При этом когда может состояться новый раунд, объявлено не было.

Почти за месяц до саммита в Ханое Трамп однозначно говорил о светлом экономическом будущем КНДР. "Северная Корея под руководством Ким Чен Ына станет замечательным экономическим центром. Он может удивить многих, но не удивит меня, потому что я с ним знаком и хорошо понимаю, насколько он способен. Северная Корея станет ракетой, но другой ракетой — экономической!" — писал Трамп 9 февраля на своей странице в Twitter.