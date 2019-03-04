МОСКВА, 4 мар /ПРАЙМ/. Решение проблемы так называемого "зарплатного рабства" пока не будет описано законодательно, поскольку нельзя навязывать способ получения зарплаты, есть лишь рекомендация, чтобы работодатели предлагали варианты банков для её перечисления, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

На сложившуюся монополию в сегменте "зарплатных проектов" в конце января обратили внимание представители трех частных банков — Альфа-банка, "Тинькофф банка" и Совкомбанка. В качестве одного из способов снизить монополию госбанков было предложено создать централизованный зарплатный реестр. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла тогда, что не считает проблему "зарплатного рабства" надуманной, но идея создания реестра несет в себе риски, например, задержки зарплат. Набиуллина подчеркивала необходимость "найти развязки" в этом вопросе.

"В ближайшее время таких законопроектов не будет, поскольку мы тему определенным образом отрегулировали в законе. Формально никто не может человека заставить получать зарплату туда, куда он не хочет. Работник сам может выбрать банк, и бухгалтерия обязана перечислять туда зарплату", — прокомментировал депутат.

По словам Аксакова, он рекомендовал Банку России и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ направить рекомендательное обращение, чтобы работодатели при трудоустройстве предлагали несколько вариантов перечисления зарплат. "То есть, пока идет процесс не законодательный, а организационно-рекомендательный", — отметил депутат.

По словам Аксакова, в настоящее время банкиры уже обдумывают целесообразность создания зарплатного реестра. "Они хотят доказать, что такой реестр возможен и он будет выгоден не только гражданам, но и работодателям, либо опровергнуть. Такая работа ведется", — пояснил он.