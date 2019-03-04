МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Власти РФ в 2019-2021 годах выделят 2,9 миллиарда рублей на выпуск цифровых сертификатов на обучение россиян в сфере информационных технологий (IT), сообщил директор по направлению "Кадры и образование" ("Кадры для цифровой экономики") АНО "Цифровая экономика" Андрей Сельский.

"Объем средств составит 409 миллионов рублей в 2019 году, 2,9 миллиарда рублей суммарно в 2019-2021 годах. Средства будут выделены в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпрограммы "Цифровая экономика", — сказал он.

Персональные цифровые сертификаты – это стимулирующие выплаты, которые государство будет выделять на освоение гражданами таких компетенций, как базовое программирование, основы работы с данными или коммуникация в современных цифровых средах. С помощью сертификата можно будет пройти в онлайн-режиме программу обучения или очно обратиться в организацию, предоставляющую образовательные услуги, которые отвечают потребностям экономики нового типа.

В октябре 2018 года куратор направления "Кадры и образование" программы "Цифровая экономика" Олег Подольский сообщил в интервью РИА Новости, что россияне с 2019 года смогут проходить обучение по основам цифровой экономики за счет бесплатных персональных сертификатов, которые будут учитывать их карьерные интересы и возможности. В 2019 году предполагается раздать 5 тысяч цифровых сертификатов в различных регионах России, а до 2024 года — до 1 миллиона штук.

Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ и АНО "Цифровая экономика", более четверти россиян заинтересованы в получении цифровых сертификатов на обучение в сфере IT. Каждый третий отметил, что рискует потерять работу, если не будет проходить обучение в этой сфере. Интерес к обучению наиболее высок среди молодежи (64%) и снижается с возрастом. Предпочтительная форма обучения для большинства россиян (61%), рассматривающих повышение своей квалификации в сфере IT, — специализированные курсы.