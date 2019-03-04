МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Объем производства сыров в России за прошлый год увеличился на 2,5% по сравнению с 2017 годом и составил 472,6 тысячи тонн, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Рост наблюдается также и в отношении сырных продуктов: их производство выросло на 5,3%, до 193,5 тысячи тонн", — отмечает министерство.

В текущем году также наблюдается увеличение производства. В январе 2019 года было произведено 37,2 тысячи тонн сыра, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Минсельхоз прогнозирует, ссылаясь на экспертную оценку, что по итогам 2019 года производство сыров и сырных продуктов может увеличиться на 3-5% и составить 685-700 тысяч тонн.

По предварительным данным ведомства, в 2018 году Россия экспортировала 24,8 тысячи тонн сыра на сумму 68,3 миллиона долларов, что составляет около 28% экспорта всей молочной продукции в прошлом году. Основными рынками сбыта являются страны СНГ: Казахстан, Белоруссия, Украина, Киргизия и Азербайджан.

"В дальнейшем планируется расширять поставки и в страны дальнего зарубежья, в частности, в Китай. В конце прошлого года КНР уже открыл свой рынок для 10 сельхозпроизводителей молочной продукции, а в феврале этого года на согласование китайской стороне были направлены дополнительные предложения", — добавили в Минсельхозе.