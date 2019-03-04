МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) по МСФО в 2018 году выросла в 1,9 раза по сравнению с 2017 годом и составила 7,7 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от реализации увеличилась на 13%, до 178,84 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 17,9%, составив 44,29 миллиарда рублей. Операционная прибыль составила 20,13 миллиарда рублей, увеличившись на 27%.

Себестоимость реализации выросла на 11,5% и составила 134,56 миллиарда рублей. Коммерческие расходы снизились на 11%, до 9,36 миллиарда рублей. Общехозяйственные и административные расходы выросли на 23,6%, составив 13,3 миллиарда рублей.

Капитал и обязательства компании по состоянию на 31 декабря 2018 года снизились за год на 7,1% и составили 142,1 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства снизились на 4,4%, до 64,1 миллиарда рублей, долгосрочные обязательства снизились на 5,3%, составив 74,2 миллиарда рублей.

Завод ЧТПЗ входит в одноименную группу, одну из ведущих в металлургическом комплексе России. Группа объединяет предприятия и компании черной металлургии, складской комплекс, компанию по заготовке и переработке металлолома, предприятия по производству магистрального оборудования.