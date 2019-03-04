КИЕВ, 4 мар — ПРАЙМ. Украина выплатила купон в размере 444,4 миллиона долларов по еврооблигациям, выпущенным в декабре 2015 года в рамках реструктуризации госдолга, сообщает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на представителя украинского Минфина.

"Украина выплатила купон 444,4 миллионов долларов по выпущенным в 2015 году в рамках долговой операции еврооблигациям", — говорится в сообщении.

Украина осенью 2015 года завершила реструктуризацию части госдолга, которая затронула выкупленные коммерческими кредиторами ценные бумаги на 15 миллиардов долларов: 3 миллиарда долларов были списаны, а погашение еще 8,5 миллиарда долларов перенесено с ближайших четырех лет на более поздние сроки. Проценты по новым облигациям будут выплачиваться дважды в год, купон будет составлять в среднем 7,75% годовых против 7,22% ранее.

Кроме новых облигаций, выпущенных взамен реструктурированных, кредиторы получили еще и ценные бумаги на 2,9 миллиарда долларов, привязанные к динамике ВВП, которые станут своеобразным призом, если экономика страны будет стремительно расти.