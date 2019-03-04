МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Акции крупнейшего уранодобывающего предприятия России "Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Славского" (ППГХО, Краснокаменск Забайкальского края", входит в уранодобывающий холдинг госкорпорации "Росатом" "Атомредметзолото") будут переданы Росатому в качестве имущественного взноса Российской Федерации.

Проект соответствующего президентского указа опубликован в понедельник на официальном портале проектов нормативных актов.

"Приаргунское производственное горно-химическое объединение", созданное в 1968 году на Стрельцовском рудном поле, занимает первое место в России по добыче урана. Добыча ведется подземным горным способом на базе действующих рудников. Переработка руды осуществляется на гидрометаллургическом заводе и на площадке кучного выщелачивания.