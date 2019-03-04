МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Резервный банк Зимбабве (ЦБ страны — ред.) взял займы у банков других африканских стран на 985 миллионов долларов, чтобы закупить топливо и другие важнейшие импортные товары, передает агентство Рейтер со ссылкой на управляющего Резервным банком Джона Мангудию.

Как Мангудия сообщил парламенту, Резервный банк взял займы, в том числе, у центрального банка Мозамбика и Африканского экспортно-импортного банка. По информации агентства, Мангудия заявил, что долги иностранным банкам будут погашены из будущих доходов от добычи золота.

Также по его словам, займы правительства Зимбабве из Резервного банка в декабре прошлого года достигли 2,99 миллиарда долларов, что примерно в три раза больше допустимого лимита.

В феврале Резервный банк Зимбабве объявил о создании новой национальной валюты под названием доллары RTGS (Real Time Gross Settlement).

Национальная валюта — зимбабвийский доллар — была выведена из обращения в 2009 году после того, как инфляция достигла 500 миллиардов процентов. После этого страна использует несколько валют, включая доллар США.