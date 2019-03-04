МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Минтруд РФ предлагает добавить народ вепсы в перечень малочисленных народов Севера для установления социальной пенсии по старости, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Дополнить народом… вепсы и, соответственно, перечня районов проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости районами их проживания, относящимися к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в данном случае — Прионежским муниципальным районом (Шокшинское вепсское, Шелтозерское вепсское, Рыборецкое вепсское сельские поселения) Республики Карелия", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ.

В документе также уточняется, что численность граждан, являющихся представителями вепсов, проживающих на территории Прионежского муниципального района, которым будет назначена социальная пенсия по старости, составит в 2019 году — 429 человек, в 2020 году — 446 человек, в 2021 году — 463 человека. Также, по данным Минтруда, средний размер социальной пенсии по старости на начало года составит в 2019 году — более 5,18 тысяч рублей, в 2020 году — 5,283 тысячи рублей, в 2021 году — 5,511 тысячи рублей.