МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в феврале 2019 года увеличила перечисления в бюджет РФ на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 439,61 миллиарда рублей, следует из сообщения ведомства.

"За февраль 2019 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составляет 439,61 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

В феврале прошлого года ФТС перечислила в бюджет 396,7 миллиарда рублей.

Ранее в марте глава службы Владимир Булавин заявлял, что ФТС увеличила перечисления в федеральный бюджет в январе-феврале 2019 года на 15,3%, они составили 860,6 миллиарда рублей.