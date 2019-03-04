МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Бывший глава Росимущества Дмитрий Пристансков назначен на должность статс-секретаря- вице-президента по взаимодействию с органами власти и управления ГМК "Норильский никель", следует из сообщения компании.

Как отмечается в сообщении, ГМК "Норильский никель" произвела ряд кадровых изменений, цель которых — усиление управленческой команды, оптимизация системы управления и повышение эффективности работы.

В новой должности Пристансков сосредоточит усилия на развитии взаимодействия компании с органами власти федерального и регионального уровней. Ранее занимавший этот пост Владислав Гасумянов назначен на должность старшего вице-президента "Норникеля". В новом качестве он будет заниматься развитием стратегических партнерств и проектов, говорится в сообщении.

Гасумянов окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации и Северо-западную академию государственной службы. Работает в "Норникеле" с 2012 года. С 2014 года входит в состав правления компании. С июня 2018 года занимал должность статс-секретаря — вице-президента по взаимодействию с органами власти и управления. С 2015 года — вице-президент, руководитель блока корпоративной защиты "Норникеля". С 2017 года — член совета директоров Norilsk Nickel Africa (Pty) Ltd и Norilsk Nickel Mauritius, а также член исполнительного комитета Nkomati.

Пристансков окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, прошел профессиональную подготовку в Международном банковском институте по программе "финансы и кредит". В 2016–2018 годы он занимал должность замминистра экономического развития РФ — руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В 2014–2016 годы являлся директором федеральных и региональных программ "Норникеля". Член совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" и наблюдательного совета АО "Россельхозбанк".