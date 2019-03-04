МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Реальный размер назначенных пенсий в России по итогам января 2019 года вырос на 0,8%, сообщается в докладе Росстата "Социально-экономическое положение России".

Как следует из доклада, средний размер назначенных пенсий в январе составил 14,102 тысячи рублей.

Реальный размер назначенных пенсий в России по итогам 2018 года вырос на 0,8% без учета единовременной выплаты пенсионерам, произведенной в 2017 году.

Пенсии по старости в России с 1 января 2018 года были проиндексированы на 3,7%, что превысило фактическую инфляцию 2017 года в 2,5%.