МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Совет Государственной думы во вторник на внеочередном заседании рассмотрит правительственный проект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Правительство России в понедельник внесло в Госдуму законопроект о доплатах к пенсии сверх прожиточного минимума.

"Законопроект будет рассмотрен нами в приоритетном порядке. Он направлен в профильный комитет. Совет Государственной думы рассмотрит его завтра на внеочередном заседании. Важно как можно скорее выйти на его принятие, потому что речь идет о решении, которое должно вступить в силу с 1 января 2019 года, чтобы люди как можно скорее могли получить доплаты", — сказал Володин.

Законопроектом для социальной доплаты к пенсии предлагается исключить из подсчета общей суммы матобеспечения пенсионера суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации.

Проектом предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, "которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии, исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учётом их индексаций, проведённых в 2019 году".

Инициатива разработана для реализации положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 20 февраля, в соответствии с которыми борьба с бедностью в России является одним из приоритетных направлений деятельности государства.